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Kavgada Çelme Takılarak Yola Düştü

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OLAYIN GERÇEĞİ

24 Ekim gecesi Adapazarı ilçesinde, Adnan Menderes Caddesi üzerindeki bir alkollü eğlence mekânının önünde bir olay gerçekleşti. Mekânda müşteri olarak bulunan Hilmi Tunahan Çiçek ile T.K. ve yanındakiler arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı. Tartışma, kısa süre içinde kavgaya dönüşerek arbede yaşandı.

KAVGA VE KAZA ANI

Kaldırımdaki gruptan kaçmaya çalışan Çiçek’e, T.K. çelme takarak onu yola düşürttü. Bu esnada, yolda seyir halinde olan Y.A. idaresindeki otomobil, Hilmi Tunahan Çiçek’in üzerinden geçti. Olay sonrasında sağlık ve polis ekiplerine hemen haber verildi. Tunahan Çiçek, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen dün gece hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ VE SÜREN SORUŞTURMA

Yaşanan olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çiçek’in cenazesi bugün Serdivan ilçesindeki Yazlık Karaboğaz Camii’nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Serdivan Merkez Mezarlığı’na defnedildi. Olayla ilgili olarak, T.K. ile birlikte birkaç şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

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