Kavgadan Kaçan M.K. Köprüden Düştü

DİYARBAKIR’DA KAZA YAŞANDI

Diyarbakır’da korkunç bir kaza gerçekleşti. Akşam saatlerinde Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, dün arazide hayvanlarını otlatan bir çoban, saldırmaya çalışan bir köpeği uzaklaştırdıktan sonra köpeğin sahibiyle bir tartışma yaşadı. Bu tartışmanın akabinde çobanın akrabalarıyla köpeğin sahibinin yakınları arasında da bir gerginlik oluştu. Ancak bu tartışma büyümeden sonlandı.

TARTIŞMA SONRASI KAZA GERÇEKLEŞTİ

Bugün akşam saatlerinde Geyiktepe yolunda, çobanın kuzeni M.K. ile karşı taraf arasında tekrar bir tartışma meydana geldi. Darbedilen M.K., kendisini kovalayanlardan kaçmaya çalışırken 34 GMJ 07 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Köprüye geldiğinde otomobili kontrol edemeyen M.K., korkulukları kırarak yaklaşık 4 metre yükseklikten aşağıya düştü. Otomobil yan yatarken, M.K. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilerek, M.K. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.