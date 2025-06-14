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Kavurmayı Su Değil Kalsiyumla Pişirin

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KAVURMADA YENİ BİR YÖNTEM

Geleneksel Türk mutfağının önemli lezzetlerinden biri olan kavurma, su yerine kalsiyum kaynağı ile pişirildiğinde lokum gibi bir doku kazanıyor. Bu yöntemle pişirilen kavurma, etin hem daha yumuşak hem de sulu olmasını sağlarken, aynı zamanda lezzetini artırıyor.

DAHA YUMUŞAK VE SİNDİRİLEBİLİR

Su yerine bu alternatif ile kavurma yapanların, etin liflerini yumuşattığını ve sindirilmesinin kolaylaştığını vurguluyor. Özellikle dana etini pişirirken tercih edeceğiniz bu yöntem, tereyağı ve çeşitli baharatlarla zenginleştirildiğinde damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.

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