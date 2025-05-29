Kayınvalide-Damat Olayı Gelişti

ENGELLİ RAPORU OLAN DİLEK ŞAHİN’İN İDDİALARI

Kayseri’nin Develi ilçesinde engelli raporu bulunan Dilek Şahin, eşi ve annesinin birlikte kaçtığı iddialarıyla Esra Erol’un programına başvurdu. Bu başvuru sonrası, 21 yaşındaki damat adayı Cuma Doğan’ın, nişanlısının annesi olan 47 yaşındaki Güldane ile bir ilişki yaşadığı ve bu ilişkiden bir çocuk bekledikleri öğrenildi. Sosyal medya ve televizyon kanallarındaki görüntülerin ardından, dillendirilen iddialar ve yapılan şikayet sonucunda şüpheliler İstanbul’da gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

DURUŞMANIN DETAYLARI

Develi 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, müştekiler Dilek Şahin (25) ve babası Turan Şahin (52) ile avukatları katıldı. Sanıklar Güldane Şahin (46) ve Cuma Doğan (21) ise tutuklu oldukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Savunmalarında gönül ilişkisi yaşadıklarını kabul eden sanıklar, suçlamaları reddetti.

DİLEK ŞAHİN’İN BEYANLARI

Dilek Şahin, yaptığı beyanında, sanık Cuma Doğan ile geçen yıl nişanlandığını belirtti. Cuma Doğan’ın kendisine sürekli şiddet uyguladığını ve tehdit ettiğini öne süren Dilek Şahin, sanık annesi Güldane Şahin’in ise kendisine şiddet uygulamadığını ifade etti. Hırsızlık iddiasıyla ilgili bir bilgisi olmadığını belirten Dilek Şahin, Cuma Doğan’dan şikayetçi olduğunu ancak annesinden şikayetçi olmadığını söyledi.

BABANIN İDDİALARI VE DURUŞMA SONUCU

Müşteki Turan Şahin, birlikte kaçan 2 sanığın evinden 14 tam altın, 1 bilezik, 19 bin 500 dolar ve 35 bin lira çaldığını ileri sürdü. Bu eşyaların toplam değerinin 1 milyon 226 bin 900 lira olduğunu belirten Turan Şahin, zararının giderilmediğini kaydederek sanıklardan şikayetçi olduğunu açıkladı. Duruşma savcısı, sanıkların iddianamede belirtilen suçlardan cezalandırılmasını talep etti. Duruşma hakimi, sanıklara son sözlerini sorduğunda, her iki sanık da suçsuz olduklarını iddia ederek beraatlerini ve tahliyelerini istedi.