Kayıp Engelli Bestami Tiryakioğlu Aranıyor

KAYIP GENÇ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI

Kırsal Çayyaka Mahallesi’nde bulunan evinden geçtiğimiz salı günü çıkıp gezmek için ayrılan zihinsel engelli Bestami Tiryakioğlu’ndan iki gündür haber alınamıyor. Gencin ailesi, durumu yetkililere bildirerek jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

KOORDİNELİ ARAMA FAALİYETİ YÜRÜTÜLÜRKEN

Yapılan ihbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti. AFAD, İHH Arama Kurtarma ve İNDAK Arama Kurtarma ekipleri ile koordineli bir şekilde çalışma başlattı. Ekiplerin, Tiryakioğlu’nun en son görüldüğü Çayyaka Mahallesi çevresinde detaylı arama faaliyetlerine devam ettiği ifade edildi.