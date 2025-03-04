Kayıp Kişi Cinayeti 19 Yıl Sonra Çözüldü

KAYIP ERDOĞAN BOZKURT’UN DOSYASI YENİDEN AÇILDI

Fethiye’de, 2005 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Erdoğan Bozkurt’a ulaşılamayınca dosya kapatıldı. Ancak, 5 ay önce Bozkurt’un öldürüldüğüne dair ihbar alındı. Bu durum, yeniden açılan soruşturmanın temelini oluşturarak Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araştırma başlatmasına yol açtı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Jandarma, Bozkurt’un Fethiye ilçesinin Ovacık Mahallesi’nde öldürülüp bu alana gömüldüğüne dair belirlemelerde bulundu. Soruşturma kapsamında, Bozkurt ile arasında husumet bulunan Cemil Koyuncu, Zehni Koyuncu, Nuray Pehlivan, Şevkiye Koyuncu ve Hasan Cura, geçen yıl 29 Kasım’da gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

KALEME ALINAN KEMİKLER İNCELEMELERE TABİ TUTULDU

Bozkurt’a ait olduğu değerlendirilen kemikler, kadavra köpekleri ile yapılan arama sonucunda Deliktaş mevkisinde bulundu. Bu kemikler, Bozkurt’a ait olup olmadığının belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.