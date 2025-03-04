Gündem

Kayıp Kişi Cinayeti 19 Yıl Sonra Çözüldü

kayip-kisi-cinayeti-19-yil-sonra-cozuldu

KAYIP ERDOĞAN BOZKURT’UN DOSYASI YENİDEN AÇILDI

Fethiye’de, 2005 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Erdoğan Bozkurt’a ulaşılamayınca dosya kapatıldı. Ancak, 5 ay önce Bozkurt’un öldürüldüğüne dair ihbar alındı. Bu durum, yeniden açılan soruşturmanın temelini oluşturarak Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araştırma başlatmasına yol açtı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Jandarma, Bozkurt’un Fethiye ilçesinin Ovacık Mahallesi’nde öldürülüp bu alana gömüldüğüne dair belirlemelerde bulundu. Soruşturma kapsamında, Bozkurt ile arasında husumet bulunan Cemil Koyuncu, Zehni Koyuncu, Nuray Pehlivan, Şevkiye Koyuncu ve Hasan Cura, geçen yıl 29 Kasım’da gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

KALEME ALINAN KEMİKLER İNCELEMELERE TABİ TUTULDU

Bozkurt’a ait olduğu değerlendirilen kemikler, kadavra köpekleri ile yapılan arama sonucunda Deliktaş mevkisinde bulundu. Bu kemikler, Bozkurt’a ait olup olmadığının belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Marmaris Hastanesi’nde Elektrik Kaynaklı Yangın

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki devlet hastanesinde elektrik panosunda çıkan yangın, yarım saat içinde söndürüldü. Hastalar, başka sağlık kuruluşlarına sevk edilecek.
Gündem

Beykoz Belediye Başkanı Köseler Tutuklandı

Beykoz Belediyesi'nde yürütülen ihale soruşturmasında, Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 18 kişi mahkemeye sevk edildi; 13 kişi tutuklandı, 5 kişi serbest kaldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.