Kayıp Malezya Uçağı İçin Yeni Arama Başladı

uçak hala bulunamadı

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’dan Çin’in başkenti Pekin’e gitmek üzere 8 Mart 2014’te havalanmış olan Malezya Havayolları’na ait MH370 sefer sayılı uçak günümüze kadar hala bulunamadı. Uçağın enkazının tespit edilmesi için yaklaşık 11 yıl aradan sonra Hint Okyanusu’nda yeni arama çalışmaları başlamış durumda.

arama çalışmaları başlamış

Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, Ocean Infinity’nin uçağı bulmak üzere yeniden arama yapmaya başladığını söyledi. Bakan, Malezya ile şirket arasındaki sözleşmenin detaylarının hâlâ sonuçlandırma aşamasında olduğunu belirtirken, Ocean Infinity’nin gemilerini bölgeye göndermiş olduğunu ifade etti. Loke, aramaların ne kadar süreceğine dair ayrıntıların tam olarak müzakere edilmediğini aktardı. Daha önce yaptığı açıklamada ise, sözleşmenin 18 aylık olduğunu ve uçağın tespit edilmesi durumunda Malezya’nın şirkete 70 milyon dolar ödeyeceğini belirtti. Ayrıca, “enkaz bulunmazsa ücret yok” ilkesine dayalı bir anlaşma yapıldığını vurguladı.

yeni bir alan keşfedilecek

Ocean Infinity, 2018 yılındaki başarısız olan arama girişiminin ardından bu sefer “uzmanların son veri analizlerine dayanarak” belirlenen 5 bin 800 kilometre karelik yeni bir alanda arama gerçekleştirecek. Şirkete ait Armada 7806 isimli gemi, geçtiğimiz hafta sonu Avustralya’nın Perth şehrinin 1,200 mil açığında demirlemişti. Avustralya öncülüğündeki 2014-2017 yılları arasındaki arama çalışmalarında Hint Okyanusu’nda 46 bin 300 kilometre karelik bir alan taranmış, yalnızca uçağa ait birkaç enkaz parçasına ulaşılabilinmişti.

uçak kaybolmuştu

227 yolcu ve 12 mürettebatı taşıyan Boeing 777 tipi MH370 sefer sayılı uçak, 8 Mart 2014 tarihinde Kuala Lumpur’dan Pekin’e giderken kaybolmuştu. Malezyalı yetkililer, uçağın bilinçli bir şekilde rotasından çıkarılabileceğini belirtmişti. Arama kurtarma çalışmalarında 26 ülke yer almış fakat herhangi bir iz bulunamamıştı. Haftalar sonra Malezya hükümeti, MH370’ın yakıtı bitene kadar uçmuş olduğunu ve yolculuğunun Pekin’den binlerce kilometre uzakta, Güney Hint Okyanusu’nun derinliklerinde sona erdiğini açıklamıştı. Uçakla ilgili olduğuna inanılan enkaz parçaları, Afrika kıyılarına ve Hint Okyanusu’ndaki adalara ulaşmıştı. Uçaktaki yolcuların yakınları, Malezya Havayolları, Boeing, uçak motoru üreticisi Rolls-Royce ve Allianz sigorta grubu gibi birçok kuruluştan tazminat talep etmişti. Malezya hükümeti, 2018 yılında Hint Okyanusu’nun güneyinde arama yapması için Ocean Infinity ile bir anlaşma imzalamış, uçağı bulması halinde 70 milyon dolara kadar ödeme yapmayı önermişti. Ancak bu iki arama girişimi de başarısız olmuştu. Uçakta 150 vatandaşı bulunan Malezya, Avustralya ve Çin, Inmarsat uydusu ile uçak arasındaki otomatik bağlantılara dair verilere dayanarak Güney Hint Okyanusu’nda 120 bin kilometrekarelik bir alanda su altında arama çalışması yapmıştı.