Kayıp Mühendisi Dondurma Dolabında Bulundu

KAYIP İLANI YAPILDI

İki evlilik hayatı bulunan ve 2 çocuk babası Tekin Atılgan’dan haber alamayan yakınları, 17 Ağustos günü polise kayıp başvurusunda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hemen bir çalışma başlatarak Atılgan’ın otomobilini terk edilmiş halde buldu. Araştırmalarını derinleştiren polis, Atılgan’ın çalıştığı dondurma fabrikası ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Yapılan incelemede, Atılgan’ın kaybolduğu gün dondurma fabrikasından çıkan bir aracın Niğde’nin Altunhisar ilçesi yönüne gittiği tespit edildi. Polis, araştırmalarını bu bölgede yoğunlaştırarak, Altunhisar ilçesi yakınlarındaki bir yol kenarında kayalık alanda bir buzdolabı buldu. Buzdolabını açan ekipler, Tekin Atılgan’ın cansız bedeni ile karşılaştı.

İFADELERİYLE ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis, dondurma fabrikası müdürü Yaşar Can Kahya’nın 18 Ağustos’ta Atılgan’ı işten çıkardığını ve iki gün sonra Atılgan ile tartışarak iş yerine gittiğini belirledi. Şüpheli olarak aranan Yaşar Can Kahya, Kayseri’de yakalandı. Gözaltına alınan Kahya, sorgusunda suçunu itiraf etti.

CESEDİ DONDURMA DOLABINA KOYDU

Kahya’nın, 20 Ağustos’ta Tekin Atılgan’ın fabrikaya geldiğini, işten çıkarma konusundaki tartışma sonrasında çıkan kavgada silahla Atılgan’ı öldürüp, cesedini dondurma dolabına yerleştirerek üzerine dondurma doldurduğu öğrenildi. Ertesi gün, dondurma dolabını araca yüklettikten sonra Niğde’nin Altunhisar ilçesinde yol kenarına bırakıp ateşe verdiğini ifade ettiği bildirildi. Atılgan’ın cesedinin dondurmalar yüzünden zarar görmediği de tespit edildi. Diğer yandan, Aksaray’a getirilen Yaşar Can Kahya’nın işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği ve ardından tutuklandığı belirtildi.