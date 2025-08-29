Kayıp Mühendisin Cansız Bedeni Bulundu

KAYIP MÜHENDİSİN CİNAYETİ ORTAYA ÇIKTI

Aksaray’da bir dondurma fabrikasında işçi olarak çalışan emekli jeoloji mühendisinin cinayete kurban gittiği bilgisi gün yüzüne çıktı. İki evlilik yapmış ve boşanmış olan, iki çocuk babası Tekin Atılgan (54), 17 Ağustos’ta yakınları tarafından polise bildirildi. Yakınları, Atılgan’dan haber alamayınca kayıp müracaatında bulundu. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Atılgan’ın otomobilini terk edilmiş halde buldu.

GÜVENLİK KAMERALARI HAREKETE GEÇTİ

Polis, Atılgan’ın işçi olarak çalıştığı dondurma fabrikası ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye başladı. Yapılan incelemeler sonucunda, Atılgan’ın kaybolduğu gün fabrikadan çıkan bir aracın Niğde’nin Altunhisar ilçesine doğru gittiği belirlendi. Bunun üzerine polis, araştırmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı ve Altunhisar ilçesine yakın bir yerde yol kenarındaki kayalık alanda bir buzdolabı buldu.

CİNAYETİN DETAYLARI ARAŞTIRILIYOR

Buzdolabını açan polis, Tekin Atılgan’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Otopsi işlemleri için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Atılgan’ın, tabancayla vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucunda, Atılgan’ın cesedinin taşındığı aracın, aynı iş yerinde çalışan Y.C.K.’ye (27) ait olduğu belirlendi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Cinayetteki şüpheli Y.C.K., tabancayla Atılgan’ı vurduğu anlaşılarak Kayseri’de saklandığı yere yapılan baskınla gözaltına alındı. Y.C.K., sorgulanmak üzere Aksaray Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.