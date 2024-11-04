“Kayıp Suçlu Çift Aydın’da Yakalandı!”

SUÇ KAYDI BULUNAN İKİ ŞAHIS YAKALANDI

Aydın’da jandarma ekipleri, gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde 41 adet suç kaydı bulunan Y.B. isimli kadını ve 15 suç kaydı bulunan, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları ile tam 3 yıldır aranan karı-kocayı ele geçirdi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların güvenliği için çalışmalarını sürekli sürdürüyor.

JANDARMA EKİPLERİNDEN BAŞARILI OPERASYON

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT ile Yenipazar İlçe Jandarma Komutanlığı, 3 yıldır yakalamakta zorlandıkları iki şahsı tespit ederek operasyon düzenledi. ‘Hırsızlık ve mala zarar verme’ gibi nedenlerden dolayı aranan, 21 ayrı suçtan 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasına sahip 41 yaşındaki Y.B. ve ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’ suçu dahil 6 suçtan aranmakta olan, 7 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eşi İ.B., Direcik Mahallesi’nde yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

ŞAHISLAR ADLİYEDEN TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkartıldıkları mahkemece tutuklanan Y.B. ve İ.B., cezaevine gönderildi. Bu operasyon, Aydın’da suçla mücadele ve vatandaşların güvenliği konusundaki kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.