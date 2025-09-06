Kayıp Turist Bedenine Ulaşıldı

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ’NE YAPILAN İHBAR

Elde edilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 4 Eylül 2025 tarihinde saat 16.28’de gelen ihbarda, Çin uyruklu yaklaşık 30 yaşındaki Xu Wenkai isimli erkeğe dair 25 Ağustos 2025 tarihinden bu yana haber alınamadığı bildiriliyor. İhbarda, kaybolan turistin en son Kabak Koyu ile Kelebekler Vadisi arasında yürüyüş yaparken bir fotoğraf paylaştığı ifade ediliyor.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bu ihbar üzerine jandarma ekipleri hızlı bir şekilde tahkikata başladı. Fethiye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, 5 Eylül 2025 tarihinde saat 22.20’de Muğla İl AFAD’dan destek talep edildi. AFAD ekipleri, günün doğumuyla birlikte olay bölgesine sevk edilerek arama çalışmalarına başladı. Yapılan yoğun ve sistemli çalışmalar sonucunda Xu Wenkai’nin cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildiriliyor.