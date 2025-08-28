Gündem

Kayıp Zihinsel Engelli Bestami Aranıyor

Kırsal Çayyaka Mahallesi’ndeki evinden gezmek üzere çıkan zihinsel engelli Bestami Tiryakioğlu’ndan, geçen salı gününden beri haber alınamıyor. Ailesi, durumu jandarmaya bildirerek kayıp ihbarında bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARI BÜYÜYOR

İhbarın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arama çalışmalarına hızla başladı. AFAD, İHH Arama Kurtarma ve İNDAK Arama Kurtarma ekipleri de bu çalışmalara katılarak, Tiryakioğlu’nun en son görüldüğü Çayyaka Mahallesi çevresinde arama yapıyor. Ekiplerin yoğun bir çaba içinde olduğu ifade ediliyor.

