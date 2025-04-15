Kaynana Ve Damat Canlı Yayında Gözaltı

SOSYAL MEDYA KONUŞUYOR

Sosyal medya, damat ve kayınvalide arasında yaşanan yasak aşkı tartışıyor. Engelli raporu bulunan Dilek Şahin, eşi ve annesinin birlikte kaçtığı iddiasıyla Esra Erol’a başvurdu. 21 yaşındaki Cuma’nın, 47 yaşındaki kayınvalidesiyle yasak bir ilişki yaşadığı ve bu ilişkiden hamile kaldığı belirlendi. Dilek Şahin ve Cuma Doğan, nişanlandıktan sonra kayınvalidesi Güldane Şahin’in evine sık gitmeye başladı ve aralarındaki samimiyet gelişti.

Programa katılan Dilek, nişanlısı Cuma ile kayınvalidesi Güldane’yi bir arada gördüğünü ancak bu durumu babasına anlatmasının ardından hayatıyla tehdit edildiğini söyledi. Engelli raporu da bulunan Dilek, babası Turan Şahin ile birlikte bulunduğu programda annesi Güldane Şahin’in nişanlısı Cuma Şahin’i kaçırdığını ifade etti. Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Dilek, “Nişanlım çok acımasız biri, ondan gerçekten korkuyorum” diyerek yaşadığı psikolojik baskıyı dile getirdi.