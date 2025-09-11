Kayra Küçükali Doğum Gününde Hayatını Kaybetti

Gündem

KAZA DETAYLARI

İzmir’de doğum gününde otomobiliyle kaza yapan makine mühendisi ve vücut geliştirme antrenörü Kayra Küçükali (26), hayatını kaybetti. Kaza, 8 Eylül’de İzmir çevre yolu Forum Bornova kavşağında gerçekleşti. Doğum gününde bir kaza geçiren Küçükali, kullandığı otomobille bariyerlere çarptı. Olayın yaşanmasının ardından çevredeki kişiler durumu hemen yetkililere bildirdi.

TEDAVİ SÜRECİ

Kaza sonrası bölgeye ulaşan polis ve sağlık ekipleri, Küçükali’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Küçükali, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçükali’nin hayatına mal olan bu elim kaza sonrası, İzmir’de yaşanan bu üzüntü verici olay, derin bir üzüntü yarattı.

CENAZE TÖRENİ

Küçükali’nin cenazesi, İzmir’den memleketi Zonguldak’a getirildi. Bugün öğle saatlerinde Uzun Mehmet Camisi’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Küçükali’nin ailesi, tabutunun başında taziyeleri kabul etti. Yakınları, bu acı olay karşısında gözyaşlarına boğuldu.

