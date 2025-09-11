Kayra Küçükali Doğum Gününde Hayatını Kaybetti

TRAJİK KAZA VE HAYATINI KAYBEDEN MÜHENDİS

İzmir’de doğum gününde otomobiliyle kaza geçiren 26 yaşındaki makine mühendisi ve vücut geliştirme antrenörü Kayra Küçükali, hayatını kaybetti. Küçükali’nin cenazesi, memleketi Zonguldak’ta toprağa verildi. Kaza, 8 Eylül tarihinde İzmir çevre yolu Forum Bornova kavşağında gerçekleşti. Doğum gününü kutlayan Küçükali, kullandığı otomobille bariyerlere çarptı.

KAZA ANI VE MÜDAHALE

Çevrede bulunanların durumu bildirmesi sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Küçükali, kazanın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kurtaramadı. Küçükali’nin cansız bedeni, İzmir’den Zonguldak’a sevk edildi.

CENAZE TÖRENİ VE AİLESİNİN ACISI

Bugün öğle saatlerinde Uzun Mehmet Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından, Küçükali son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi, tabutunun yanı başında taziyeleri kabul ederken, yakınları derin bir üzüntü içerisinde gözyaşlarına hakim olamadı.