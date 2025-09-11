Kayra Küçükali Doğum Gününde Hayatını Kaybetti

ŞANSLI GÜN KÜÇÜKALI İÇİN TRAJEDİYE DÖNÜŞÜYOR

İzmir’de doğum gününü kutlamak için yola çıkan makine mühendisi ve vücut geliştirme antrenörü Kayra Küçükali (26), kaza sonucu hayatını kaybetti. Küçükali’nin cenazesi, memleketi Zonguldak’ta toprağa verildi. Kaza, 8 Eylül tarihinde İzmir çevre yolunda Forum Bornova kavşağında gerçekleşti.

KAZA ANI

Kayra Küçükali, doğum günü kutlaması sırasında kullandığı otomobille bariyerlere çarptı. Durumun hemen bildirilmesi üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Küçükali, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZE TÖRENİ

Küçükali’nin cansız bedeni, İzmir’den memleketi Zonguldak’a götürüldü. Bugün öğle saatlerinde Uzun Mehmet Camisi’nde kılınan cenaze namazında, eşi dostu son bir kez ona veda etti. Ailesi tabutun başında taziyeleri kabul ederken, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.