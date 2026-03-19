Kayseri’de Firari FETÖ’cü Hükümlü Polisle Yakalandı

Kayseri’de, FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bir hükümlü, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Z.Ç.’nin yakalanması için harekete geçti.
Yürütülen titiz çalışmalar neticesinde firarinin gizlendiği adres belirlendi. Tespit edilen adrese yapılan baskınla birlikte hükümlü Z.Ç., başarılı bir operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Z.Ç., cezaevine teslim edildi.