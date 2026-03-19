Kayseri’de Firari Hükümlü FETÖ Üyesi Yakalandı

Kayseri’de, FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası olan bir firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edilen Z.Ç.’nin yakalanması için bir operasyon düzenledi.

Yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda firarinin saklandığı yer belirlendi. Belirlenen adrese yapılan operasyonda Z.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, daha sonra cezaevine teslim edildi.