“Kayseri’de Hattatlar Sergisi Açıldı”

SERGİ AÇILIŞI VE KATILIMCILAR

Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ile Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Global Hukuk İşleri ve Kamu İlişkileri Başkanı İbrahim Taşkın’ın katılımıyla sergi gerçekleşiyor.

SERGİ TARİHLERİ VE YER

Sergi, 28 Ekim – 16 Kasım tarihleri arasında Kayseri Arkeoloji Müzesi’nde ziyaretçilere açık olacak.