Kayseri’de Oto İle Kamyonet Çarpıştı

KAZA SONUCUNDA BİR ÖLÜ, DÖRT YARALI

Kayseri’de meydana gelen otomobil ve kamyonet çarpışması sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi, dört kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı’nda seyir halindeki F.D. yönetimindeki 38 ABF 311 plakalı kamyonet ile Memiş O. kontrolündeki 38 ZL 372 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü çarpıştı.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Kaza neticesinde otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, araçta bulunan dört kişi ise yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrasında olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi.

CENAZE OTOPSİ İÇİN MORGA GÖNDERİLDİ

Memiş O.’nun cenazesi, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili olarak geniş bir soruşturma başlattı.