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Kayseri’de Şüpheli Numune Kapları Değiştirildi

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KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ’NDE ŞÜPHELİ NUMUNE KAPLARI

Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, “Kayseri Şehir Hastanesi Endoskopi ve Patoloji ünitelerinin bazı numune kaplarındaki solüsyon içeriğiyle ilgili şüpheleri üzerine tedarikçi ile irtibata geçilerek bahse konu numune kapları tedbiren değiştirilmiştir. Buna ilaveten şüphe duyulan sınırlı sayıda numune kaplarıyla ilgili muhakkik atanarak gerekli inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” şeklinde ifadeye yer verildi. (DHA)

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