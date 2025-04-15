Kayseri’deki Aşk Skandalı İnceleniyor

KAMUOYUNDA GÜNDEME GELEN YAYINLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kuruldan yapılan açıklamada, ATV’de yayımlanan “Esra Erol’da” programına ilişkin kamuoyunda gündeme gelen yayın hakkında incelemenin başlatıldığı ve gerekli işlemlerin ivedilikle gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada, “Yayıncı kuruluşlarımızın, özellikle aile yapısı, çocukların korunması ve toplumsal değerler konusunda daha hassas ve sorumlu davranmaları gerektiğini, bu tür programlarla ilgili almış olduğumuz ‘İlke Kararları’nı bir kez daha önemle hatırlatırız.” denildi.

SKANDAL YAYININ FONUNTU HİKAYESİ

Kayseri’deki yasak aşk skandalı inceleme konusu olan yayın, Kayseri’nin Develi ilçesinde yaşanan ve kamuoyunda infial yaratan bir ilişkiyi ele aldı. 21 yaşındaki Cuma Doğan, nişanlısı Dilek Şahin’in annesi Güldane Şahin ile yasak bir ilişki yaşadığı iddiasıyla programa katıldı. İddiaya göre, nişanlı çiftin evlilik hazırlıkları sürerken, Cuma ile kayınvalide Güldane arasındaki ilişkide önemli bir ilerleme kaydedildi. Ortaya çıkan bilgilere göre Güldane Şahin’in 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Programda, engelli raporu bulunan Dilek Şahin’in hem annesi hem de nişanlısı tarafından şiddet gördüğü de ifade edildi.