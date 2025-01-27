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Kayseri Hastanesi’nde Numune Kapları Yenilendi

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SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı, Kayseri Şehir Hastanesi’nde bulunan endoskopi ve patoloji ünitelerindeki bazı numune kaplarının içerdiği solüsyonlarla ilgili yaşanan şüpheler sebebiyle, bu numune kaplarının tedbiren değiştirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya platformu üzerinden yaptığı duyuruda, “Kayseri Şehir Hastanesi Endoskopi ve Patoloji ünitelerinin bazı numune kaplarındaki solüsyon içeriğiyle ilgili şüpheleri üzerine tedarikçi ile irtibata geçilerek bahse konu numune kapları tedbiren değiştirilmiştir” bilgisi verildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ayrıca açıklamada, “Buna ilaveten şüphe duyulan sınırlı sayıda numune kaplarıyla ilgili muhakkik atanarak gerekli inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştır” denildi. Sağlık Bakanlığı, bu konuda kamuoyunu bilgilendirme gereği duyduğunu belirterek sürecin takip edileceğini vurguladı.

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