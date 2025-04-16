Kayseri Sultan Sazlığı’nda Yangın Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGE HAKKINDA

Kayseri ilinin Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçelerinin kesişim noktasında bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda sabah saatlerinde yangın meydana geldi. Yangının sebebi henüz netleşmedi. Ancak, yangın kısa sürede sazlık alanda etkisini artırarak geniş bir alanı kapsamına aldı.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Olay yerine yönlendirilen jandarma ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor. Söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Yangının kontrol altına alınması için çaba gösteriliyor.