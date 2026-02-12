Kayserispor’da Onugkha Krizi Derinleşiyor

kayserispor-da-onugkha-krizi-derinlesiyor

Süper Lig’de düşme tehlikesi bulunan Zecorner Kayserispor’da forvet oyuncusu German Onugkha’ya dair sorunlar artış gösteriyor.

SOSYAL MEDYADA KOPUŞ YAŞANDI

Kocaelispor ile oynanacak maç öncesinde yetersiz performansı nedeniyle kadroda yer almayan Rus golcü, kulüple olan bağlarını koparma aşamasına geldi. Deneyimli oyuncu, Kayserispor’un sosyal medya hesaplarını takibi bıraktı.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Onugkha’nın bu davranışı taraftarlar arasında aşağılayıcı bir tepki yarattı. Kayserispor destekçileri, oyuncunun bu tutumuna gönderme yaparak “Kimse Kayserispor’dan büyük değildir” mesajlarını paylaştı.

Bu sezon ligde 16 maça çıkan Onugkha, bu karşılaşmalarda rakip kalelere 6 gol gönderdi. Rus forvetin sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

