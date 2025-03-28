Kayserispor’dan Evinde 5 Gollü Zafer!

KAHRAMAN GOLLERLE KAZANDI

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Kayserispor, Hatayspor ile karşı karşıya geldi. RTG Enertürk Enerji Stadyumu’ndaki karşılaşmada ev sahibi ekip, rakibini 5-0 yenerek rahat bir galibiyet aldı. Kayserispor, 2. dakikada Ali Karimi, 37. dakikada Bahoken, 59. dakikada Ramazan Civelek, 69. dakikada Nazon ve 89. dakikada Talha’nın golleriyle maçı kazandı.

PUAN DURUMU DEĞİŞİYOR

Bu sonuçla birlikte Kayserispor, puanını 30’a yükselterek ligdeki konumunu güçlendiriyor. Hatayspor ise, 19 puanda kalarak zor günler geçiriyor. Kayserispor, kendi sahasında üst üste 4. galibiyetini almış oluyor. Süper Lig’de bir sonraki hafta Kayserispor, Adana Demirspor’un sahasında mücadele edecekken, Hatayspor ise Eyüpspor’u evinde ağırlayacak.