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Kayserispor Evinde Hatayspor’u Farklı Geçti

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KAYSERİSPOR MAÇI DOMİNASYON GÖSTERDİ

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Kayserispor, Hatayspor’u ağırladı. RTG Enertürk Enerji Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmayı ev sahibi ekip 5-0’lık net bir skorla kazandı. Kayserispor’un golleri, 2. dakikada Ali Karimi, 37. dakikada Bahoken, 59. dakikada Ramazan Civelek, 69. dakikada Nazon ve 89. dakikada Talha tarafından kaydedildi.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor, puanını 30’a çıkardı. Hatayspor ise 19 puanda kalarak zor bir dönem geçirmeye devam ediyor. Kayserispor, kendi sahasında üst üste 4. galibiyetini alarak sezonun geri kalan kısmı için umut veriyor.

GELECEK MAÇLAR

Süper Lig’de Kayserispor, gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Hatayspor ise sahasında Eyüpspor’u ağırlayacak ve 3 puan arayışını sürdürecek.

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