Kayserispor, Kasımpaşa’yı 1-0 Yendi

KAYSERİSPOR’DAN ÖNEMLİ GALİBİYET

Kayserispor, Artvin Hopaspor’un stadyumunun tadilatta olması nedeniyle Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmada Kasımpaşa’yı mağlup etti. Maçın ilk yarısında 14. dakikada Hajradinovic’in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş az bir farkla auta gitti. 32. dakikada Fall, Hosseini’nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi. Fakat VAR incelemesi sonucunda pozisyonun ofsayt olduğu tespit edilerek penaltı iptal edildi.

İkinci yarıda Kayserispor, 76. dakikada Mane’nin sağ kanattan gönderdiği pası değerlendiren Cardoso’nun attığı golle öne geçti. 88. dakikada Kasımpaşa’dan Espinoza, attığı golle skoru eşitlemek istedi fakat hakemin faul kararı sonucu bu gol iptal edildi.

KAYSERİSPOR’DA CEBİNE DOLU CEZALAR

Kayserispor, Fenerbahçe ile oynayacağı bir sonraki maç öncesinde 5 futbolcusunu kaybetti. Majid Hosseini, kırmızı kart cezası aldı. Ayrıca Mehdi Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz, Miguel Cardoso ve Dimitrios Kolovetsios, sarı kart cezaları nedeniyle forma giyemiyor.

Bu galibiyetle Kayserispor puanını 36’ya çıkararak küme düşme hattından uzaklaşıyor. Kasımpaşa ise 39 puanda kalmaya devam ediyor.