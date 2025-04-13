Spor

Kayserispor, Kasımpaşa’yı 1-0 Yendi

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MAÇIN İLK YARISINDA GERGİN ANLAR YAŞANDI

Kayserispor, Artvin Hopaspor’un stadyumunun tadilatta olması dolayısıyla Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Maçın başlama düdüğüyle birlikte, Hajradinovic’in 14. dakikada ceza sahası dışından gerçekleştirdiği sert şut az bir farkla auta gitti. Bu sürede, 32. dakikada Fall’ın Hosseini’nin müdahalesiyle yere düşmesi sonrası hakem penaltı kararı verdi. Ancak VAR incelemesi sonucunda pozisyonun ofsayt olduğu belirlendi ve verilen penaltı iptal edildi.

İKİNCİ YARI DAHA FAZLA HAREKETE SAHNE OLDU

Karşılaşmanın ikinci yarısında Kayserispor, 76. dakikada Mane’nin sağ kanattan gönderdiği pası iyi değerlendiren Cardoso’nun golü ile öne geçti. Özellikle bu gol, Kayserispor’un maçı kazanmasında kilit rol oynadı. Fakat 88. dakikada Kasımpaşa’dan Espinoza’nın attığı gol, hakemin faul kararı nedeniyle iptal edildi.

KAYSERİSPOR’DA CEZALI OYUNCU SAYISI ARTIYOR

Kayserispor, Fenerbahçe ile oynayacağı bir sonraki maç öncesinde önemli kayıplar yaşadı. Takımda Majid Hosseini kırmızı kart cezası aldı. Bunun yanı sıra, Mehdi Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz, Miguel Cardoso ve Dimitrios Kolovetsios ise sarı kart cezaları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Bu galibiyetle birlikte Kayserispor’un puanı 36’ya çıktı ve bu durum onları küme düşme hattından uzaklaştırdı. Kasımpaşa ise 39 puanda kalarak yarışta geride kaldı.

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