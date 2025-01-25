Kayserispor, Sinan Kaloğlu ile Yollarını Ayırdı

KAYSERİSPOR’DA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Süper Lig’de yer alan Kayserispor, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı. Kulüp, Sivasspor ile yaşanan maç sonrasında durumu kamuoyuna duyurdu.

SİNAN KALOĞLU İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Kayserispor Kulübü, yaptığı yazılı açıklamada, “Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi. Kulüp, bu gelişmeyle yeni bir strateji izlemeyi planlıyor.