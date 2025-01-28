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Spor

Kayserispor’un Yeni Teknik Direktörü Jakirovic

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TEKNİK DİREKTÖR ANLAŞMASI

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, yeni teknik direktör olarak Sergej Jakirovic ile anlaşma sağladı. Kulüp, Bosna Hersekli teknik adamla 1,5 yıllık bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

BASARILI GEÇMİŞ

Yapılan açıklamada, “Son olarak Dinamo Zagreb’de görev yapan teknik direktör Sergej Jakirovic, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Ligi maçlarında başarılı sonuçlar almış, ulusal liglerde ise maç başına 2 puan ortalaması yakalamıştır. Anlaşmanın hem Sergej Jakirovic’e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.” denildi.

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