Kaza, 3 Kişinin Hayatını Kaybetmesine Neden Oldu

Karayazı’da meydana gelen kazada, İhsan Gül’ün kullandığı plakası henüz bilinmeyen hafif ticari araç, Bezirhane kırsal bölgesinin girişinde yoldan çıkarak takla attı ve arazide devrildi. Olay sonrası, kaza bildirimi yapılmasının ardından sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Kazada sürücü İhsan Gül ile birlikte ailesinden 2 kişi daha hayatını kaybetti. İhsan Gül’ün babası Tahsin ve annesi Hatice Gül, kazada yaşamını yitirirken, sürücünün kardeşi Serhat Gül ise yaralandı.

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı sonrası usulsüz seyirci sokan iki kişi gözaltına alındı. Bir şüpheli tutuklandı, diğeri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde park halindeki bir aracın alev alması sonucu yangın, çevredeki 3 eve de sıçradı. Ayrıca 1 traktör ve 2 tarım aracı da zarar gördü.

