Kaza, 3 Kişinin Hayatını Kaybetmesine Neden Oldu

KAZA ANINI TEMSİL EDEN BİR GÖRÜNTÜ

Karayazı’da meydana gelen kazada, İhsan Gül’ün kullandığı plakası henüz bilinmeyen hafif ticari araç, Bezirhane kırsal bölgesinin girişinde yoldan çıkarak takla attı ve arazide devrildi. Olay sonrası, kaza bildirimi yapılmasının ardından sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Kazada sürücü İhsan Gül ile birlikte ailesinden 2 kişi daha hayatını kaybetti. İhsan Gül’ün babası Tahsin ve annesi Hatice Gül, kazada yaşamını yitirirken, sürücünün kardeşi Serhat Gül ise yaralandı.