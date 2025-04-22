Kaza, Araç Kamerasında Görüntülendi

KAZA TARİHİ VE YERİ

Kocaeli’nin Derince ilçesinde, TEM Otoyolu Ankara yönünde, iki tır ile bir kamyonetin karıştığı zincirleme bir trafik kazası gerçekleşti. Olay, Çınarlı Mahallesi konumunda saat 19.00 civarında oldu.

KAZAYA KARIŞAN ARAÇLAR

Edinilen bilgilere göre, H.Ö. idaresindeki 14 ACA 638 plakalı Mitsubishi marka kapalı kasa kamyonet, A.G. yönetimindeki 06 FCE 783 plakalı Mercedes marka tır ve İ.Ö.’nün kullandığı 06 CON 698 plakalı damperli tır çarpıştı. Kazanın ardından yolda trafik akışı büyük ölçüde durma noktasına geldi.

KAZA GÖRÜNTÜLERİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kazaya karışan araçlardan birinin içindeki kamera tarafından kaydedilen görüntüler, çarpışma anının şiddetini gözler önüne serdi. Olay yerine hızla ulaşan jandarma ekipleri, bölgede güvenlik tedbirleri alarak trafiğin kontrollü bir şekilde akışını sağladı. Yaralanan kimsenin olmadığı kazada maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme işlemleri başlatıldı.