Kaza, Eskişehir-Ankara yolunda gerçekleşti

KAZA BİLGİLERİ

Kaza, öğle saat 14.00 civarında Eskişehir-Ankara kara yolu organize sanayi bölgesinin yakınlarında gerçekleşti. Alahaddin Yılmaz’ın kontrolünden çıkan 16 BCS 538 plakalı otomobil, savrularak şarampole düştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

YARALILARIN DURUMU

İtfaiye ekipleri, sıkışan Alahaddin Yılmaz ile birlikte Kadir Kurtuluş (52), Hikmet Kurtuluş (46), Beren Kurtuluş (12) ve Arda Miraç Kurtuluş’u araçtan çıkardı. Yaralılara ilk müdahalelerin yapılmasının ardından ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne taşındılar. Ancak tedavi altına alınan yaralılardan Arda Miraç Kurtuluş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Ayrıca, Kadir Kurtuluş’un sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak bir soruşturma açıldığı belirtiliyor. Olayın detayları ve kazanın sebepleri üzerine çalışmalar sürdürülüyor.