Kaza Raporu Açıklandı, 8 Can Gitti

KAZA AYRINTILARI VE OLAYIN SEBEBİ

Çanakkale-Ezine karayolu Anıtyağ mevkiinde, Ezine’den Çanakkale yönüne ilerleyen Oktay Batır’ın kontrolünü kaybettiği tomruk yüklü kamyon, refüjü aşarak karşı şeride devrildi. Kamyon kasasındaki tomruklar yola savruldu ve bu sırada Ezine yönüne giden bir otomobil ile İstanbul-İzmir seferi yapan, 22 yolcu ve 3 personel taşıyan yolcu otobüsü tomruklara çarparak savrularak şarampole girdi. Yolda geçen sürücülerin ihbarları üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin açıklamasına göre, kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Ambulanslarla hastaneye sevk edilen 24 yaralıdan 3’ü de yaşamını yitirdi.

TOMRUKLARIN KAYNAĞI VE KAMYONUN GEÇMİŞİ

Kaza sonrası yapılan inceleme raporunda, kamyon şoförü Oktay Batır’ın Bayramiç’in Aladağ mevkisindeki Orman İşletme Şefliği’nden kaza günü saat 09.30’da 22 bin 184 metreküp tomruk yüklediği belirtildi. Yapılan araştırmalarda, kamyonun brandasının olduğu ve tonaj aşımının olmadığı tespit edildi. Ancak, bu kamyona daha önce çeşitli tarihlerin yanı sıra 30 Mayıs 2024’te ‘Kara yoluna dökülecek şekilde yük yüklemek’ ve 16 Eylül 2024’te ‘Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak’ suçlarından ceza kesildiği kaydedildi. Ayrıca, 9 Nisan’da ‘Ehliyetsiz şoför ve muayenesiz araç kullanma’ suçları ile 13 Nisan’da muayenesiz ve brandasız araç kullanmaktan da ceza verildi. Otobüs şoförü Mehmet Altınok’un ise geçmişte hiçbir cezası olmadığı belirlendi.

CENAZELERİN DEFNİ

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından memleketlerine gönderildi. Kamyon şoförü Oktay Batır (35) Mersin’de, yolcular Samettin Kayatekin (64) Balıkesir İvrindi’de, Kamile Başkut (64) İstanbul Esenler’de, Aynur Kocabey (62) Tekirdağ’da toprağa verildi. Ayrıca, otobüs şoförü Mehmet Altınok’un Karabük Safranbolu’da, muavin Semih Atmaca’nın Balıkesir Burhaniye’de, yolcular Orhan Şale’nin İstanbul Bayrampaşa’da ve Fatma Bektaş’ın ise Tekirdağ’da ikindi namazından sonra defnedileceği bildirildi.

YARALILARIN DURUMU

Kazada yaralanan toplam 21 kişiden 15’i tedavi sonrası taburcu edildi. Tedavi süreçleri devam eden 6 yaralıdan 3’ünün durumu yoğun bakım ünitesinde takip ediliyor.