Kaza Sonucu Kayra Hayatını Kaybetti

KAZA VE HAYAT KAYBI

İzmir’de yaşanan bir kaza sonucunda makine mühendisi ve vücut geliştirme antrenörü Kayra Küçükali (26), doğum gününde hayatını kaybetti. Kaza, 8 Eylül tarihinde İzmir çevre yolundaki Forum Bornova kavşağında gerçekleşti. Küçükali, kullanmakta olduğu otomobille bariyerlere çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından çevredekilerin yaptığı ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kayra Küçükali, ambulansla hastaneye taşındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ

Küçükali’nin cenazesi, İzmir’den memleketi Zonguldak’a getirildi. Bugün öğle saatlerinde Uzun Mehmet Camisi’nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi, tabutunun başında taziyeleri kabul ederken, yakınları gözyaşlarını tutamadı.