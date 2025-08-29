Kaza: Yaşlı Kadına Tekne Çarptı

KAZA ANININ DETAYLARI

Yalova’nın Armutlu ilçesinde, İlibat Koyu’nda meydana gelen kazada, evinin 20 metre yakınındaki denizde yüzmekte olan Ayşe Betül Terzioğlu, mahalle muhtarı Ali T.’nin kullandığı “İMPARATOR 77” isimli tekneyle çarpıştı. Bu çarpışma sonrası Terzioğlu, bacaklarından ağır yaralandı ve Ali T. tarafından denizden çıkarılmaya çalışıldı. O anlar, sahilde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

SAĞLIK DURUMU VE AMELİYAT

Olayın ardından sağlık ekipleri, Terzioğlu’nu Gemlik Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Yapılan muayenelerde, sağ ve sol kaval kemiklerinde kırıkların bulunduğu tespit edildi. Ayrıca açık yara nedeniyle enfeksiyon riski de olduğu belirlendi. Terzioğlu, gereken ameliyatla uyluk kemiği platinle sabitlenerek tedavi altına alındı.

KAZANIN TANIKLIĞI

Kaza sonrası ifadesi alınan Terzioğlu, teknenin “sahile yakın ve süratli” geldiğini belirtti. “Kaçacak zamanım olmadı. Çarptığı anda bacağımda şiddetli bir ağrı hissettim. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sahile çıkarıldım. Bu tekne daha önce de aynı sahilde hızlı ve dikkatsiz şekilde seyrediyordu,” şeklinde konuştu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan mahalle muhtarı Ali T., ardından çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.