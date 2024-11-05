Kazada Hayatını Kaybeden Kadının Oğlu

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ TARİH VE YER

Kaza, 25 Ekim’de saat 17.30 sıralarında Ortaköy ilçesi Ahmetli köyü kavşağında vuku buldu. Doğan Çelik’in yönetimindeki 06 DDH 702 plakalı otomobil, kavşakta Fadimana Özkan’ın (49) kullandığı 68 AEY 477 plakalı otomobille çarpıştı.

KAZA SONRASI OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Meydana gelen kaza sonrasında sürücüler Doğan Çelik ve Fadimana Özkan ile oğlu Abdulsamet Özkan yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve hemen ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, ekiplerin müdahalesi ile kurtarılıp, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

YARALILAR VE HASTANE SÜRECİ

Yaralılardan Fadimana Özkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Oğlu Abdulsamet Özkan ise tedavi sürecinin ardından taburcu oldu. Elde edilen bilgiler, kazada ölen Fadimana Özkan’ın, bedensel engelli oğlu Abdulsamet Özkan’ı gezdirmek amacıyla dışarı çıktığını ortaya koyuyor.