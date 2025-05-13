Kazara Tabancayla Arkadaşını Vurdu!

ACI OLAYA YOL AÇAN ANLAR

Olay, 22 Nisan saat 01.00 civarında Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi’nde gerçekleşti. Murat Aras Hirman, motosikletiyle evden arkadaşı M.E.Ş. ile gezintiye çıktı. Motosikletin arkasında oturan M.E.Ş., sosyal medya için cep telefonuyla video çekerken elindeki tabanca kazara ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, arkadaşının sırtına isabet etti. Yaralanan Murat Aras Hirman motosikletin kontrolünü kaybederek düşmeye başladı. M.E.Ş., Hirman’ın kanlar içinde olduğunu görünce hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı ve durumu bildirdi.

İKİ FARKLI İFADE: İNKAR VE İTİRAF

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi yapılan Murat Aras Hirman, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri M.E.Ş.’yi gözaltına aldı. M.E.Ş., motosikletle ilerlerken arkadaşının bilinmeyen bir kurşunla vurulduğunu iddia etti. Ancak emniyetteki sorgusuna göre, silahın kendinde olduğunu ve yanlışlıkla ateşlediğini itiraf etti.

Hastanede operasyon geçiren Murat Aras Hirman, yoğun bakım ünitesine alındı. Tüm müdahalelere rağmen Hirman, 29 Nisan’da yaşam savaşını kaybetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen M.E.Ş., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.