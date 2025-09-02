Kazaya Karışan Otomobil: 1 Ölü, 4 Yaralı

KAZA YERİ VE OLAYIN DETAYLARI

Kırıkkale-Samsun kara yolunun Yozgat yol ayrımında bir kaza gerçekleşti. 06 EIB 668 plakalı araç, sürücüsü Ö.Ç. tarafından kontrol edilemeyerek yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Olay sonucunda otomobildeki H.K., E.H.Ç., E.Ç. ve Sami Çamdelen yaralandı.

OLAYA MÜDAHALE ve YARALILARIN DURUMU

İhbar üzerine kaza yerine ambulans, polis, jandarma ile Kırıkkale ve Delice Belediyelerine ait itfaiye ekipleri yönlendirildi. Otomobilde sıkışan bir yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahalelerde bulunduktan sonra, hastanelere sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, yaralılardan biri olan Sami Çamdelen kurtarılamadı. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.