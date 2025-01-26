Kazım Karabekir Vefatının 77. Yılında Anıldı

KAZIM KARABEKİR’İN ANILARI VE DUA PAYLAŞIMLARI

Kazım Karabekir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e verdiği destekle Milli Mücadele’nin dönüm noktalarından birini oluşturmuş ve Doğu Anadolu’daki zaferleriyle milletin gönlünde önemli bir yer edinmiştir. Vefatının 77. yılında, kızı Timsal Karabekir Yıldıran, Erenköy’deki müze olarak faaliyet gösteren köşkte babasının yaşam mücadelesini anlattı. 1882 yılında İstanbul Kocamustafapaşa’da dünya gelen Karabekir, okul hayatına babasının görevi doğrultusunda doğu illerindeki mahalle mekteplerinde başladı. Ardından Fatih Askeri Rüşdiyesi ve Kuleli Askeri İdadisi’nden mezun oldu. Harbiye Mektebi’nde “piyade teğmeni” rütbesiyle sınıf birincisi olarak okulu bitiren Karabekir, 1905’te Erkan-ı Harbiye’den yüzbaşı olarak mezun oldu.

ASKERİ KARİYERİ VE İTTİHAT VE TERAKKİ

İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Rumeli’de teşkilatlanmasında önemli bir rol oynayan Karabekir, II. Meşrutiyet’in ilanının ardından Edirne’deki 3. Ordu Komutanlığı’na atandı. 31 Mart Ayaklanması’nın bastırılmasında görev alarak 1912’de binbaşı rütbesine yükseldi. Balkan Savaşları sürecinde Trakya Sınır Komiseri olarak önemli görevlerde bulunan Karabekir, Çanakkale Savaşı’nın başlamasıyla cepheye gönderildi. I. Dünya Savaşı’na kaymakam rütbesiyle katılan Karabekir, kazandığı başarılar sonucunda albaylığa terfi etti.

KARS ANTLAŞMASI VE SİYASİ FAALİYETLERİ

Karabekir, 1916’da 18. Kolordu Komutanlığı’na atandıktan sonra Kafkas Cephesi’nde de görev aldı. 1919 yılında Erzurum’da 15. Kolordu Komutanlığı’na atanan Karabekir, Erzurum Kongresi’ni gerçekleştirmek üzere gelen Mustafa Kemal Paşa’ya destek sağlamaya devam etti. Ayrıca Ermeni ordusunu yenilgiye uğratarak Rus Sovyet Sosyalist Federe Cumhuriyeti ile Kars Antlaşması görüşmelerini yönetti. 1924’te Cumhuriyet’in ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nı kurarak genel başkanlık yaptı. Ancak parti, Şeyh Sait İsyanı sonrası kapatıldı.

ATATÜRK İLE İLİŞKİSİ VE BU BAĞLAMDAKİ ANILAR

Kazım Karabekir’in kızı Timsal Karabekir Yıldıran, babasının yaşamı boyunca yaşadığı zorlukları ve mücadelelerini aktardı. 11 yaşında kolera salgınında babasını kaybettikten sonra İstanbul’da eğitimine devam ettiğini anlatan Yıldıran, babasının cesaret ve kararlılığına vurgu yaptı. Karabekir’in, dönemin şartları altında Edirne savunmasında ve Çanakkale Savaşı’ndaki kahramanlıkları da kaydedildi. Yıldıran, “Daha sonra ‘Şark Fatihi’ ve ‘Yetimler Babası’ unvanını kazandığı dönemde Kazım Karabekir, Doğu Anadolu’daki mücadeleci ruhu ile öne çıktı” ifadelerini kullandı.

TÜRK MİLLETİNE HİZMETİ VE VEFATI

Yıldıran, babasının Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında ve kurtuluş mücadelesindeki rolünü vurgulayarak, “Kurtuluşun anahtarı doğudadır. Doğuya gel, seni bütün kolordumla destekleyeceğim” sözleriyle Mustafa Kemal Paşa’ya destek verdiğini belirtti. 1946’da çocuklara hizmet etmek için anaokulu açan Kazım Karabekir, “yetimler babası” olarak anılmayı başarmıştır. Timsal Karabekir Yıldıran, babasıyla ilgili hatıralarını paylaşarak, onun Türkiye’ye yaptığı katkıları ve ailesine verdiği değerleri aktardı. Yıldıran, “Babamın çocuk sevgisi, vatan sevdası ve insanlara hizmet etme tutkusu her zaman tarihe ışık tutadı” dedi.