KDV’de Akaryakıt Farkı Kaldırıldı

KDV’DE YAPILAN DÜZENLEMELER

Katma Değer Vergisi (KDV) ile ilgili genel uygulamalarda yeni bir düzenleme yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca oluşturulan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu tebliğde, KDV Kanunu’ndaki değişikliklerle ilgili uygulama usul ve esaslarına örnekler verildi. Buna göre, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıkları ile Savunma Sanayii ve Milli İstihbarat Teşkilatı başkanlıkları, milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için taşıt teslimleri ile ilgili kanundaki değişikliklere uygun olarak istisna kapsamına alındı. Ayrıca KDV Kanunu’ndaki değişiklikle, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yönettiği mazbut vakıflara ait taşınmazların satışı ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın arsa ve arazi teslimlerine KDV istisnası uygulanması kararlaştırıldı.

AKARYAKITTA KDV UYGULAMALARI

KDV Kanunu’nda yapılan düzenleme ile, Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamında teminat karşılığı ithal edilen akaryakıt ürünlerinin ÖTV’ye ilişkin teminat tutarının da ithalatta KDV matrahına dâhil olması sağlandı. Böylece mükelleflerin, akaryakıt ürünlerini ithal etmeleri ile yurt içinden almaları arasındaki KDV ve ÖTV yönünden süregelen farklılık ortadan kaldırıldı.

SAVUNMA ARAÇLARINA YENİ İSTİSNALAR

Bununla beraber, Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından savunma sanayisi projesi olarak onaylanıp ihracatına izin verilen araçları üreten mükelleflerin, bu üretimle ilgili mal ve hizmet alımları, KDV Kanunu gereğince istisna tutuldu.

İSTİSNA SÜRESİ UZATILDI

Sanayi ve turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere ait belge kapsamındaki inşaat işlerine yönelik mal teslimleri ve hizmet ifalarında uygulanan istisna süresi, Cumhurbaşkanı’na verilen yetki çerçevesinde 31 Aralık 2028’e kadar uzatıldı. Ayrıca iade hakkı doğuran işlemlerde Amortismana Tabi İktisadi Kıymet (ATİK) nedeniyle yüklenilen KDV’den iade hesabına verilecek payın hesaplamasına dair açıklamalı örneklerle farklı uygulamaların yapılması önlendi. Son olarak, 2 bin lira olan KDV iade talep edilebilecek asgari tutar, 10 bin lira olarak güncellendi.

ÖTV’DE YENİ DÜZENLEMELER

Ayrıca, “Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’ne Dair Tebliğ” de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu tebliğde, 7555 sayılı Kanun ile düzenlenen ulusal güvenlik kuruluşlarının ÖTV istisnası kapsamındaki taşıt alımlarına yönelik açıklamalar yer aldı.