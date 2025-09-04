KDV’de Akaryakıt Farkı Kaldırıldı

Hükümet KDV Genel Uygulamalarında Değişiklik Yaptı

HİZMETLERDE YENİ DÜZENLEME

Katma Değer Vergisi (KDV) ile ilgili genel uygulamalar üzerinde önemli bir düzenleme yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Tebliğde, KDV Kanunu’nda gerçekleştirilen değişikliklerin uygulama usul ve esaslarına örnekler ile birlikte yer veriliyor. Bu kapsamda, Milli Savunma ve İçişleri bakanlıkları ile Savunma Sanayii ve Milli İstihbarat Teşkilatı başkanlıkları, milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarına yönelik taşıt teslimlerinin istisna kapsamına alındığı belirtildi.

KDV İSTİSNASI GETİRİLDİ

KDV Kanunu’nda yapılan değişiklikle Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen mazbut vakıfların mülkiyetindeki taşınmaz satışlarına KDV istisnası uygulanması kararlaştırıldı. Ayrıca, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın arsa ve arazi teslimleri de KDV istisnasına tabi oldu.

AKARYAKITTAKİ FARK KALDIRILDI

Akaryakıt ürünlerine yönelik yapılan düzenleme ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamında teminat karşılığı ithal edilen akaryakıt ürünlerinin ÖTV’ye ilişkin teminat tutarının, ithalat KDV matrahına dahil edilmesi sağlandı. Böylelikle mükelleflerin yurt içinden aldıkları ve ithal ettikleri akaryakıt ürünleri arasındaki KDV ve ÖTV farklılığı ortadan kalkmış oldu.

SAVUNMA SANAYİ PROJELERİ İÇİN İSTİSNA

Bunların yanı sıra, Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından onaylanan savunma sanayisi projeleri kapsamında üretilen araçların imalatında KDV Kanunu kapsamında mal ve hizmet alımlarında istisna uygulanacağı bilgisi verildi.

Sanayi ve turizm yatırımlarına yönelik teşvik belgesi sahibi mükelleflere, belgeleri kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet alımlarında uygulanan istisnanın süresi Cumhurbaşkanı’na verilen yetki doğrultusunda 31 Aralık 2028’e kadar uzatıldı.

KDV İADE HAKKI DÜZENLEMESİ

Bu arada, iade hakkı doğuran işlemlerde Amortismana Tabi İktisadi Kıymet (ATİK) nedeniyle yüklenilen KDV’den iade hesabına verilecek payların hesabıyla ilgili farklı uygulamaların önüne geçmek amacıyla örneklerle açıklayıcı bilgiler sunuldu. Son olarak, KDV iade talep edilebilecek asgari tutar da 2 bin liradan 10 bin liraya yükseltildi ve ilgili bölümde güncelleme yapıldı. Bunun yanında, “Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu tebliğde, ulusal güvenlik kuruluşlarının ÖTV istisnası kapsamındaki taşıt alımlarına dair açıklamalar yer aldı.