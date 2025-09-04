KDV’de Akaryakıtta Fark Kaldırıldı

KDV GENEL UYGULAMALARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Katma Değer Vergisi (KDV) genel uygulamalarında önemli bir düzenlemeye gidildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğde, KDV Kanunu’nda yapılan değişikliklerin uygulama usul ve esasları örneklerle anlatıldı. Milli Savunma ve İçişleri bakanlıkları ile Savunma Sanayii ve Milli İstihbarat Teşkilatı başkanlıkları, milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için taşıt teslimlerinin istisna kapsamına alındığı belirtildi.

KDV İSTİSNALARI VE DEĞİŞİKLİKLERİ

KDV Kanunu’nda yapılan değişiklikler, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen mazbut vakıfların mülkiyetindeki taşınmaz satışlarına ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığının arsa ile arazi teslimlerine de KDV istisnası uygulanmasına olanak sağladı. Ayrıca, KDV Kanunu’ndaki düzenlemeyle Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca teminat karşılığında ithal edilen akaryakıt ürünlerinin ÖTV teminat tutarının KDV matrahına dahil edilmesi sağlandı. Böylelikle mükelleflerin akaryakıt ithalatı ile yurt içi alımlarındaki KDV ve ÖTV farklılıkları kaldırıldı.

SAVUNMA SANAYİSİNE YÖNELİK İSTİSNALAR

Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından savunma sanayisi projeleri kapsamında onay alarak ihraç edilen araçları üreten mükelleflerin mal ve hizmet alımları KDV Kanunu çerçevesinde istisna tutuldu. Ayrıca, sanayi ve turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere, belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifalarında uygulanan istisna süresi Cumhurbaşkanı’na verilen yetki doğrultusunda 31 Aralık 2028’e kadar uzatıldı.

KDV İADELERİNDE YENİ DÜZENLEMELER

İade hakkı doğuran işlemlerde Amortismana Tabi İktisadi Kıymet (ATİK) nedeniyle yüklenilen KDV’den iade hesabına verilecek payın hesaplamasıyla ilgili farklı uygulamaların önüne geçildi. Ayrıca, KDV iade talep edilebilecek asgari tutarın 2 bin liradan 10 bin liraya çıkarılmasıyla, tebliğin ilgili bölümü güncellendi. Bunun yanı sıra, “Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” de yürürlüğe girdi. Bu tebliğde, 7555 sayılı kanun ile düzenlenen ulusal güvenlik kuruluşlarının ÖTV istisnası kapsamındaki taşıt alımlarına dair açıklamalara yer verildi.