KDV İadesi Süreci Artık Daha Kolay

KDV UYGULAMALARINDAKİ YENİ DÜZENLEMELER

Katma Değer Vergisi (KDV) uygulamalarında önemli bir değişiklik yapıldı. Resmî Gazete’de yayınlanan yeni düzenlemeyle, mükelleflerin KDV iadesi alabilmesi için gereken şartlar daha kolay hale getirildi. Artık mükellefler, herhangi bir denetim, yeminli mali müşavir raporu veya teminat vermeksizin 50 bin TL’ye kadar KDV iadesi alabiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu tebliğ, ağustos ayında yayınlanan vergi kanunları ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye dayanan düzenlemeleri içeriyor.

KDV İSTİNASI UYGULAMALARI

Tebliğde, eğlence ve gezi amaçlı deniz araçlarına, özel yat ve teknelere limanlarda sunulan hizmetlerde KDV istisnası uygulanmayacağına dair detaylar yer aldı. Ayrıca, yük ve yolcu taşımacılığına uygun deniz, hava ve demir yolu taşıma araçlarının teslimi, bakım onarımı ve imalatına dair istisnalar getirildi. Afet bölgelerindeki inşaatlarla ilgili bağışlar, yabancı devlet kurum ve kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetler de istisnahattan yararlanacak. Ayrıca, mahkemelerde karşı tarafa yükletilen vekalet ücretlerinin avukata ödendiği durumlarda, serbest meslek makbuzunun davayı kaybeden yönünden düzenlenmesi gerekecek. Bu sayede KDV ve gelir vergisi mevzuatındaki farklılık giderilecek.

KÜÇÜK İADE TALEPLERİNİ HIZLANDIRMAK

Mükelleflerin 50 bin TL’ye kadar olan küçük iade talepleri için, vergi inceleme raporu, yeminli mali müşavir raporu ve teminat aranmaması kararlaştırıldı. Böylece iade süreçleri hızlandırılacak. Aynı şekilde, sektördeki mahsuben iade talepleri için de vergi inceleme raporu, yeminli mali müşavir raporu ve teminat talep edilmeyecek. Kamusal hizmet sunan kurum ve kuruluşlarla belediyelerin hizmetleri, ticari, sınai ve zirai faaliyetler kapsamında değerlendirilecek. Düzenlenen yatırım teşvik belgelerine bağlı olarak talep edilen KDV istisna belgeleri, ticari faaliyet çerçevesindeki ilgili iktisadi işletmeler adına düzenlenecek. İade işlemlerinin gerçekleştirilmesinde, vergiye uyumlu mükellefler lehine pozitif ayrımcılık yapan İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi ve Hızlandırılmış İade Sistemi sertifikası ile ilgili belgelerin talep edilmesine dair hadler, yeniden değerleme oranı esas alınarak güncellendi.