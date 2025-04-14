Kedinin Dişi İçin 6 Bin Lira

KEDİYE ALTINDAN DİŞ YAPILDI

Veteriner kliniğinde görevli Neslihan Uzun’un kedisinin dişi kırıldığında, Uzun durumu veteriner hekimle paylaştı. Uzun çifti, kedilerine diş kaplaması yaptırmaya karar verdi. Dişin altından yapılması için ham 1,4 gram altın temin eden çift, British cinsi kedilerine önce kanal tedavisi uygulandı ardından kırılan dişin yerine ameliyatla altından diş konuldu. Kedi sağlığına kavuştu ve yeme alışkanlığında herhangi bir değişiklik gözlenmedi.

YAŞAM KALİTESİ DEĞERLİ

Kedinin sahibi Özkan Uzun, maliyetin değil kedinin yaşam kalitesinin önemini vurgulayarak, “Hem bir ilki yaşayalım dedik, hocalar da çok yardımcı oldular. Eşimle karar verdik, yaptık. Tabii ki daha iyi olacağına kanaat getirdiğimiz için oğlumuza böyle bir diş yaptırdık. Bayağı alıştı, yemek yemede hiçbir problemi yok. Başta yaş mama ile beslendik şimdi kuru mamaya döndük. Herhangi bir sıkıntısı yok. Bildiğimiz kadarıyla Türkiye’de ilk. Bir sıkıntısı yok, umarım da olmaz” dedi.

ALTIN VE METAL ARASINDAKİ FARKLAR

Dişe altın uygulayan veteriner hekim Ömer Faruk Alkan, kedinin genç ve sağlıklı bir birey olduğunu belirtti. Alkan, “Kedilerin acı eşiği çok yüksektir. Ancak kırık dişle kedilerin de canı yanıyor. Muayene sırasında sinirlerin açık olduğunu gördük. Hasta sahibiyle konuşup, önce kanal tedavisi ardından kaplama tedavisi yapılmasına karar verdik. Altının belli başlı avantajları var. Hem hafifliği hem de uyum süreci daha rahat oluyor” ifadelerini kullandı.

MALİYET HESABI

İşlemin üzerinden bir hafta geçtiğini ve kedinin sağlığının iyi olduğunu kaydeden Alkan, işlemde kullanılacak altın miktarının 1,4 gram olduğunu ve bunun maliyetinin 5-6 bin lira olduğunu vurguladı. Alkan, “Altınla metal arasında öncelikle ağırlık farkı var. Normal porselen uygulaması kediye yapılmıyor, direnci yeterli olmuyor. Altın ise vücuda daha iyi uyum sağlıyor” dedi.

NADİR BİR UYGULAMA

Kedilere altın diş yapımının nadir bir uygulama olduğuna dikkat çeken Alkan, “Kökünün belli bir kısmı kalana müdahale edebiliyoruz. Önce kapatılıyor, ardından ya metal ya da altın gibi sağlam bir maddeyle dolgu yapıyoruz. Altın diş, internette bulduğumuz kaynaklara göre pek fazla yapılmamış. Hatta Türkiye’de herhangi bir kaynak yok, bu işlem ilk denebilir. Nadir bir uygulama” şeklinde konuştu.