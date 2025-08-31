OLAYIN AYNISI YENİDEN YAŞANDI

İstanbul Beyoğlu’nda eğlence mekanı işletmecisi Sezai Gülmez, şoföründen aracını hazırlamasını istemişti. Şoför, Sarıyer’de park halindeki araca gittiği sırada caddeye giren bir otomobilden ateş açıldı.

ŞOFÖR YARALANDI

Saldırının ardından saldırganlar kaçarken, şoför bacağından yaralandı. Kurşunlar park halindeki araca da isabet etti. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Gülmez’in yaptığı ihbar ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gülmez, durumu jandarmaya bildirdi.

ÇİFTE HUSUMET BELİRTİSİ

Jandarma ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüpheli yakalamak için sorgulamalar başlattı. Gülmez, saldırının husumetlileri tarafından gerçekleştirildiğini ve son 2,5 yıl içinde 3’üncü kez saldırıya uğradığını ifade etti. Daha önceki saldırıların Sarallar suç örgütü tarafından yaptırıldığı tespit edildi. Gülmez, “Bu saldırıyı da Sarallar suç örgütü işledi. Bunu adım kadar iyi biliyorum” dedi.

ENDİŞE VEREN TEHDİT

Olayla ilgili düşüncelerini açıklayan Gülmez, “Dün seyahate çıkmak için şoförüme aracımı hazırlatmıştım. O sırada 5-6 el silah sesi duydum. Hemen ambulansı ve jandarmayı aradım” sözleriyle yaşadığı paniği anlattı. Gülmez, “Bu evimin önünde olan ikinci saldırı. Bir de mekanımda, iş yerimde olmuştu,” diyerek korkusunu dile getirdi.

TEHLİKE AŞAMASI

Gülmez, bu durumun kendi hayatı için tehdit oluşturduğunu belirterek, “Bunlar, benim iş yerlerime çökmesine izin vermediğim için, beni öldürene kadar devam edecekler” şeklinde konuştu. Üstelik, “Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar” diyerek, bu durumla ilgili şikayetlerinin olduğunu vurguladı. Gülmez, olayları yönlendirenlerin yakalanması için güvenlik güçlerinden yardım istedi.