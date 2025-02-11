Kemal Özdeş Ankaragücü’yle Yollarını Ayırdı

AÇIKLAMADA YOL AYRIMI BELİRTİLDİ

Kulüpten gelen açıklamada, “Teknik direktörümüz Kemal Özdeş ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Kemal Özdeş’e kulübümüz adına verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

Ankaragücü’nü 11 Haziran’dan 7 Temmuz 2024’e kadar çalıştıran Özdeş, 27 Aralık 2024’te tekrar takımın başına getirilmişti. Özdeş’in iki dönemi arasında takımın teknik direktörlüğünü Cihat Arslan ve Kenan Koçak üstlenmişti. Özdeş yönetiminde 6 maça çıkan başkent ekibi, bu süreçte 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. 23 hafta sonunda toplamda 30 puan toplayan takım, ligin 14. sırasında yer alıyor.