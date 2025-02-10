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Spor

Kemer’de Bisiklet Yarışları Heyecanla Başlıyor

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ANTALYA’NIN KEMER İLÇESİ BİSİKLET TURİZMİNDE ÖNE ÇIKIYOR

Kemer ilçesi, zengin bisiklet rotaları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ülkemizin önde gelen bisiklet turizmi destinasyonları arasında yer alan Kemer, bin kilometrelik farklı parkurları ile dağ, yol, gravel, elektrikli, enduro ve downhill branşları için eşsiz bir bölge konumunda bulunuyor. Gerçekleştirilecek organizasyonlarla ülkenin tanıtımına katkı sağlanması ve dünya genelinde bilinirliğin artması amaçlanıyor.

TRANSTAURUS YARIŞLARIYLA BİSİKLET HEYECANI BAŞLIYOR

Kemer’de bisiklet heyecanı, 10-13 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan TransTaurus Etap Yarışları ile başlayacak. Bu yarışlar, dağ bisikleti, gravel ve elektrikli bisiklet kategorilerini kapsıyor. Yurt içi ve yurtdışından gelen sporcular, Batı Toros Dağları’nda günde 60 kilometre boyunca pedal çevirerek hem Yörüklerin yaşadığı yaylaları hem de dağ yollarını geçecek. Bisikletçiler, bu eşsiz coğrafyada Türk misafirperverliğini de yakından deneyimleme fırsatı bulacak.

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