“Kenan Yıldız ile 4-4 Beraberlik”

İtalya SERIE A’DA HEYECAN DORUKTA

Serie A’nın 9. haftasında gerçekleşen Inter ile Juventus arasındaki maçta heyecan doruğa çıktı ve karşılaşma 4-4 berabere sona erdi. Guiseppe Meazza Stadyumu’nda oynanan bu mücadelede, 61. dakikada oyuna giriş yapan milli oyuncu Kenan Yıldız, attığı iki golle maçın sonucunu etkileyen isimlerden biri oldu.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

İlk yarıda 15. dakikada Inter, Zielinski’nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Ardından 20. dakikada Vlahovic, Juventus’un eşitliği yakalamasını sağladı. 27. dakikada Weah’ın kaydettiği golle Juventus, 2-1 öne geçti. Ancak 35. dakikada Mkhitaryan, Inter’i eşitliğe götüren golü atarak skoru 2-2 yaptı. 37. dakikada yine penaltıdan Zielinski’nin golüyle Inter, soyunma odasına 3-2 önde girdi. İkinci yarıda 53. dakikada ev sahibi ekipten Dumfries, takımının 4. golünü attı.

KENAN YILDIZ’IN DAMGASI

61. dakikada Weah’ın yerini alarak maça dahil olan Kenan Yıldız, 71. dakikada attığı golle farkı 1’e indirdi. Son anlarda tekrar sahneye çıkan Yıldız, 82. dakikada attığı golle skoru eşitlik getirerek maça damgasını vurdu ve karşılaşma 4-4 sona erdi. Bu sonuçla Inter puanını 18’e, Juventus ise 17’ye yükseltti. Maçta dikkat çeken bir ayrıntı da, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu’nun sakatlığı nedeniyle mücadelede yer alamaması oldu.